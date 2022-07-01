«Угроза перенесения войны на полуостров для них уже становится реальностью»: В ГУР рассказали о настроениях жителей Крыма

Настроения населения в оккупированном Россией Крыму изменились: приходит понимание того, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.

Об этом в интервью «Крым.Реалии» рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

– Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства – будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза переноса войны на территорию Крыма для них уже становится реальностью, - заявил Скибицкий.