«Это большая потеря для Николаева и всей Украины»: Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского и его супруги

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова сочувствия в связи с гибелью Героя Украины, генерального директора «Нибулона» Алексея Вадатурского и его супруги Раисы.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

«Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, обязательно получат справедливое наказание», - сказано в сообщении.

Известно, что когда началась полномасштабная война россии против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве. Накануне одна из российских ракет попала в частный дом, где жили супруги.

«Это большая потеря для Николаева и всей Украины. Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства», - сказано в сообщении.

Алексей Вадатурский Его компания «Нибулон», которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тысяч работников, развивала современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав мощную развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения более 2,25 миллионов тонн.

Компания также успешно возрождает судоходство на Днепре и Южном Буге, возвращая этим рекам славу самых крупных транспортных артерий страны.

«Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли других на путь развития и всегда были примером для подражания», - добавили в пресс-службе Президента.

За весомый личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

Напомним, что в ОП считают, что гибель николаевского агрария Вадатурского была не случайностью, а умышленным убийством.