россия не отвечает на требование вернуть тела убитых пленных в Еленовке, - вице-премьер Верещук

россия до сих пор не отвечает Украине на требование возвращения тел убитых военнопленных в Еленовке.
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга в Кременчуге.
Она назвала события в Еленовке страшной трагедией и преступлением против человечества и человечности.
«За это должно быть наказание персональное. Требуем чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. По возвращению тел. Омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет», - заявила Верещук.
Она считает, что все сообщество должно среагировать на преступление россии в Еленовке и принять решения, которые остановят агрессию россии и ее террористические действия.
«Пока наша цивилизация под угрозой», - утверждает Верещук.
Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Оленовке, где кафиры содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.
Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв . Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «ДНР» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и его владелец пригожин .
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».
30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Оленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Оленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Оленовке.
Также в ООН заявили о готовности направить своих экспертов для расследования трагедии в Еленовке.
31 июля стало известно, что россия не допустила представителей «Красного Креста» в Еленовскую колонию, где погибли украинские военнопленные.