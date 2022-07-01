россия не отвечает на требование вернуть тела убитых пленных в Еленовке, - вице-премьер Верещук

россия до сих пор не отвечает Украине на требование возвращения тел убитых военнопленных в Еленовке.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга в Кременчуге.

Она назвала события в Еленовке страшной трагедией и преступлением против человечества и человечности.

«За это должно быть наказание персональное. Требуем чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. По возвращению тел. Омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет», - заявила Верещук.

Она считает, что все сообщество должно среагировать на преступление россии в Еленовке и принять решения, которые остановят агрессию россии и ее террористические действия.