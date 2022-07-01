«Очередной акт терроризма россиян против продовольственной безопасности Украины и мира»: Нардеп Гайду об убийстве Алексея Вадатурского

Убийство Героя Украины, владельца зерноторговой компании «Нибулон», легенды аграриев Алексея Вадатурского в Николаеве – очередной акт терроризма россиян против продовольственной безопасности Украины и мира.

Такое мнение высказал народный депутат от Николаева, председатель Комитета по аграрной и земельной политике Александр Гайду, передает пресс-служба политика.

– Алексей Афанасьевич создал стабильную компанию, в которой работали тысячи людей. Являлся лидером в агросекторе и судоходстве. В последний раз мы вместе с членами агрокомитета встречались с Алексеем Афанасьевичем в июне в Измаиле. Несмотря на все трудности с экспортом зерна, оккупацию мощностей его предприятия, он был энергичен, полон оптимизма и желания к победе. Имел видение развития отрасли даже в условиях войны. Такие люди – на вес золота. Таких россияне особо ненавидят, – отметил Александр Гайду.

По его словам, рашисты обстреливали Николаев в ночь на 31 июля особенно жестоко. Ракета попала в дом Алексея Вадатурского, где он находился с женой.