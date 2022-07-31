Родственники морпехов создали петицию о госпитализации украинских военнопленных в нейтральные страны

Общественная организация «Штаб поддержки Морской пехоты Украины» создала петицию, которой обращается к Президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой через процедуру интернирования эвакуировать в любую нейтральную страну мира украинских военнопленных из подразделений Морской пехоты Украины.

Соответствующая петиция размещена на Сhange.org главой ОО «Штаб поддержки Морской пехоты Украины» Яной Скроцкой.

«В СМИ украинские военные, вернувшиеся из плена Российской Федерации неоднократно отмечали физические пытки и моральное давление, которое российская сторона применяет к украинским военнопленным в местах их содержания. Кроме этого, украинские военнопленные не имеют связи с семьями, а российская сторона не подтверждает местонахождение в плену большинства украинских военных. Также, Российская Федерация препятствует представителям Международного Красного Креста контролировать условия пребывания украинских военнопленных, что ставит под сомнение сохранение целостности удерживаемых российской стороной пленных», - говорится в петиции.

В документе напоминают, что 29 июля российская сторона совершила теракт в отношении украинских военнопленных, содержащихся в колонии населенного пункта Еленовка.

«Российская сторона обстреляла помещение, где содержались украинские пленные, в результате чего погибли украинские военные, которые там содержались. Ужасающий террористический акт на территории Еленовского лагеря для военнопленных является доказательством того, что Российская Федерация пытается скрыть от мирового сообщества свои преступления, убивая пленных с особой жестокостью», - пишет автор петиции.

Представители Международного Красного Креста ранее отмечали, что все военнопленные, где бы они ни содержались, находятся под защитой международного гуманитарного права. Международный Красный Крест в мае 2022 выступил гарантом безопасности украинских военнопленных. За безопасность пленных полностью отвечает взявшая в плен страна.