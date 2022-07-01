Оккупанты без инженерных планов и расчетов нагрузки пытаются отремонтировать Антоновский мост

Российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне, по которому ранее украинские защитники нанесли серию точных ударов.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам оккупанты работают без расчетов нагрузки и без инженерных планов, а «просто накрывают плитами поврежденные участки».

«По неподтверждённой пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты. Естественно, качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения. В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся», - добавил Соболевский.

Напомним, что данные британской разведки указывают на то, что контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты.