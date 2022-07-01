Папа Римский призвал остановить войну в Украине и сесть з стол переговоров

В воскресенье, 31 июля, после чтения молитвы Папа Римский Франциск обратился с миротворческим призывом в отношении истерзанной войной Украины.

Об этом сообщат Vatican news.

По словам Франциска, в ходе своего 37-го международного апостольского визита в Канаду, он постоянно думал о войне в Украине.

«Я не переставал молиться о подвергшемся нападению, измученном украинском народе, прося Бога избавить его от бедствий войны. Если взглянуть на реальность объективно – учитывая ущерб, который каждый день войны приносит не только этому населению, но и всему миру, – единственным разумным выходом было бы остановиться и начать переговоры. Пусть мудрость вдохновит на конкретные шаги для достижения мира», - сказал он.

Напомним, что ранее Папа Римский предположил, что покинет свой пост из-за состояния здоровья.