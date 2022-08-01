Возле Багам нашли сокровища испанского корабля, пролежавшие там более 350 лет

У Багамских островов археологи нашли коллекцию украшений, затонувших вместе с испанским галеоном. Большой многопалубный парусный корабль XVI—XVIII веков с достаточно сильным артиллерийским вооружением, использовался как военное и торговое судно в 1656 году.

Об этом пишет The Guardian.

Корабль Nuestra Señora de las Maravillas затонул примерно в 70 км к северо-западу от островов. Сами же клады нашли на огромной полосе обломков протяженностью более 13 км.

Компания Allen Exploration вместе с багамскими и американскими морскими археологами и дайверами получила лицензию правительства Багамских островов на научное исследование и намерена выставить находки в новом музее на Багамах.

Среди находок — изящная золотая цепочка с орнаментами розет, позволяющая предположить, что эти украшения были назначены состоятельным аристократам, если не королевским особам. Золотой кулон с Крестом Сантьяго и Камнем Гоа, который тогда очень ценился в Европе, имеет форму раковины гребешка, символа, связанного с орденом Сантьяго — военно-религиозным объединением рыцарей, защищавших паломников и активно участвовавших в морской торговле Испании.

«Другой кулон содержит золотой крест святого Иакова Сантьяго на большом зеленом овальном изумруде, обрамленном дюжиной квадратных изумрудов, что, возможно, символизирует 12 апостолов. Скопление изумрудов и аметистов, добытых в Колумбии и найденных, являются доказательствами контрабанды, поскольку они не были зарегистрированы в манифесте», - пишет издание.

Nuestra Señora de las Maravillas, названный в честь «чудодейственной скульптуры Девы Марии» XIII века в мадридском монастыре, являлся частью флота. Он направлялся домой в Испанию из Гаваны с сокровищами из Америки, как королевскими, так и частными партиями, а также с контрабандой и роскошным грузом, спасенным из другого затонувшего у Эквадора испанского галеона. Но около полуночи 4 января 1656 корабль затонул из-за навигационной ошибки при обходе мелководья. Столкнувшись с флагманом флота, он врезался в риф, и только 45 из 650 человек на борту выжили.