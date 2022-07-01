Сербия vs Косово: Вучич призвал к миру, но пригрозил войной, если в Косово начнутся гонения сербов

31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение. Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.

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22:15 Президент Сербии Вучич 50 минут выступал перед СМИ. Вкратце он заявил, что необходимо договориться о мире, не поддаваться на провокации, но при этом добавил, что, если в Косово начнутся гонения сербов, Сербия победит.

— Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт - это моя просьба, это моя большая просьба. И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов - Сербия победит. Это все, что я хочу сказать.

21:50 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает прекратить напряженность на границе Сербии и Косово, - Politico

«Важно снизить эскалацию и вернуться за стол переговоров, чтобы найти устойчивое решение. Единственный способ сделать это – диалог при содействии ЕС, для разрешения нынешнего кризиса», - заявила она.

21:32 Президент Сербии Александр Вучич анонсировал обращение к народу в 21 по сербскому времени, это 22:00 по киевскому времени.

21:30 Минобороны Сербии заявляет, что сербская армия пока не пересекала административную линию и «никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии»

«Что касается большого количества дезинформации, намеренно размещенной в эфире администрацией Приштины и распространяемой через фальшивые аккаунты в социальных сетях и некоторые интернет-сайты, в которых говорится, что якобы произошли какие-то конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией, Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии».

21:26 Армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. По сообщениям СМИ, сербы начинают возводить баррикады. В то же время косовский спецназ закрыл границу.

При этом, ранее депутат провластной партии заявил о необходимости «денацифицировать» Балканы.

«Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать «денацификацию» Балкан. Я хотел бы ошибаться», – написал он в Twitter.

Президент Сербии Вучич, в свою очередь, заявил, что армия Косова якобы планирует в полночь напасть на северную часть Сербии.