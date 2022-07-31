Зеленский поблагодарил николаевцев за выдержку и заверил, что переброска россией сил на Херсон не поможет ей

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия опрокидывает часть своих сил с востока Украины на южные регионы, в частности Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет. В обращении он также обратился к жителям Николаевщины.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

Зеленский напомнил, о том, что за минувшие сутки произошел один из самых жестоких обстрелов Николаева и области за все время полномасштабной войны.

- Оккупанты попади по жилым домам, школам, другой социальной инфраструктуре, по промышленным объектам. Российский удар забрал жизнь Алексея Вадатурского и его жены Раисы. Основателя одной из самых больших агро-компании Украины «Нибулон», Герой Украины. Мои искренние соболезнования родным и близким супружеской паре Вадатурских. Именно такие люди, такие компании наш украинский юг гарантировал миру продовольственную безопасность. Там всегда было и снова будет.

Президент Украины поблагодарил к жителей Николаева и области за смелость и несокрушимость.

- Хочу поблагодарить каждого николаевца за несокрушимость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждому, кто защищает подступы к Одессе и области. Спасибо за вашу смелость!

Зеленский подчеркнул, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность по соответствующим направлениям.

- Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – Херсонщину и Запорожскую область. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов.

Зеленский также подчеркнул, что стратегически у россии нет шансов победить в этой войне.