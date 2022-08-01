Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта

В понедельник, 1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину из Одесского порта отплывает первое судно, загруженное украинским зерном. Судно с продовольствием должно прибыть в Турцию 3 августа.

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10:16 Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно прибудет в порт Триполи (Ливия) в ночь со 2-го на 3-е августа. А после он отправится в Стамбул.

10:10 Судно вышло в открытое море, передает нардеп Алексей Гончаренко.

«Блокада наших портов завершена, и это наша победа», - написал он.

Гончаренко подчеркнул, что никаких государственных и военных объектов на корабле нет.

10:03 Видео отправки судна с украинской кукурузой из порта в Одессе.

09:55 Судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта в 9:15 по киевскому времени. Об этом в сообщил министр инфраструктуры Александр Курбаков.

«Сегодня в 09:15 впервые с 24 февраля ожидаем выход судна из Одесского порта, загруженного украинским продовольствием. Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами – ООН и Турцией», - сказано в сообщении.

Курбаков подчеркнул, что Украина является 4 крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность его вывоза через порты – это колоссального веса успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

«Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокировка портов даст не менее 1 миллиарда долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году», - добавил министр.

Курбаков поблагодарил партнеров, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту.

«Вместе с представителями ООН и Турции уже наработаны внутренние операционные регламенты. Со своей стороны, Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. Важно отметить неукоснительную поддержку со стороны американских и европейских партнеров на пути к разблокированию украинских морских портов. Это был сложный путь продолжительностью 3 месяца. Все это время процесс переговоров и согласования вопросов безопасности контролировался Президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы работали в координации с Руководителем офиса Президента Андреем Ермаком и начальником Главного управления разведки МОУ Кириллом Будановым при поддержке правительственной команды Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Я благодарен Вооруженным Силам Украины за возможность вести переговоры на украинских условиях», - добавил он.

Министр добавил, что в одесских порта своей очереди на отплытие ожидает еще 16 судов.

«Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения россии. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для погрузки агропродукцией.В ближайшие недели с поддержкой наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции», - написал Курбаков.

09:42 Судно загружено 26 тысячами тонн кукурузы. Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«На старт, внимание! Первый корабль Rizzoni с 26 тысячами тонн кукурузы сейчас готовится к выходу. Ждите «Марша», - сказано в сообщении.

09:15 Министерство обороны Турции заявляли, что судно выходит из украинского порта в 8:30 утра. При этом, в ведомстве держат в секрете названия порта и судна.

«Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08:30», - написала пресс-служба в своем Twitter.