Из-за ремонта в двух районах Николаева до вечера не будет воды

В понедельник, 1 августа, жильцы домов в Ингульском и Богоявленском районе города до 17 часов будут без воды.
Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.
Без воды будут жители по:
-Богоявленский проспект от улицы Молодогвардейская до улицы Театральная.
- Театральная улица от проспекта Богоявленского до улицы Передовая.
- улицы Передовая от улицы Театральная до улицы Молодогвардейской.
- Молодогвардейская улица от улицы Передовая до проспекта Богоявленский.
- улицы Спортивной.
– улицы Леваневцев.
Отмечается, что причина - ремонт водопроводной сети.
«Извиняемся за временные неудобства», - добавили в сообщении.