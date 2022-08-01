Из-за ремонта в двух районах Николаева до вечера не будет воды

В понедельник, 1 августа, жильцы домов в Ингульском и Богоявленском районе города до 17 часов будут без воды.

Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.

Без воды будут жители по:

-Богоявленский проспект от улицы Молодогвардейская до улицы Театральная.

- Театральная улица от проспекта Богоявленского до улицы Передовая.

- улицы Передовая от улицы Театральная до улицы Молодогвардейской.

- Молодогвардейская улица от улицы Передовая до проспекта Богоявленский.

- улицы Спортивной.

– улицы Леваневцев.

Отмечается, что причина - ремонт водопроводной сети.