Это тяжелая потеря для многих из нас, - Рафаэль Гороян выразил соболезнования в связи с гибелью Алексея Вадатурского и его супруги

Собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью Героя Украины, генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского:

«Гибель Алексея Афанасьевича - горе для жителей нашего родного города и области, это тяжелая потеря для многих из нас. Этот легендарный человек, безусловно, является символом своего времени. С ним связана не только большая история становления аграрного бизнеса, но и моя. Мне выпала большая честь знать, работать и сотрудничать с Алексеем Афанасьевичем.

Алексей Вадатурский – это основатель украинского агробизнеса. Он трудился над делом своей жизни не ради богатства, это было для людей!

Алексей Афанасьевич, Вы всегда будете в нашей памяти, будете примером для подражания и гордостью нашего города. Николаев многие узнавали по названию «Нибулон». Благодаря Вам наш город стал известным на весь мир. Вы никогда не покинете нашу память».