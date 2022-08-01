«Желание и намерения»: Глава Закарпатской ОГА прокомментировал информацию о «полетах» из Ужгородского аэропорта

В международном аэропорту "Ужгород" проводят процесс сертификации, но полеты с него пока не планируются.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта.

Как известно, ранее заявилась информация, что в Закарпатье планируют возобновить пассажирские авиарейсы из аэропорта «Ужгород». Областной совет выделил на аэропорт 26 миллионов гривен.

По словам главы ОГА, сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза и аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов на начало работы.

Виктор Мыкыта пояснил, что небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты, нет подписанных документов из ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза.

В аэропорту «Ужгород» светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы.