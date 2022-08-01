Заявление на получение украинской визы подали 80 россиян

С начала внедрения в Украине визового режима с россией заявления на получение виз подали 80 граждан россии, но пока ни один из них не получил визу.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

— Соответственно, пересечь границу никто из них не мог, - сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что сейчас проверка данных подаваемых на визу проводится заранее. Ранее ее проводили уже в пунктах пропуска, когда граждане планировали въехать в Украину.

Как известно, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф. Позже сообщалось, что десятьграждан россии обратились за визами на въезд в Украину.