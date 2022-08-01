С сегодняшнего дня украинцы начнут получать электронные рецепты на антибиотики

С понедельника, 1 августа, к бумажному рецепту на покупку антибиотиков добавляется электронный рецепт. Однако, на территории страны, где ведутся боевые действия, аптеки будут отпускать эти препараты без рецепта.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Возможность получения такого рецепта будет доступна в учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Если заведение, в которое обратился пациент, пока не работает с ЕСОЗ, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт.

В МОЗ подчеркнули важность того, чтобы именно врач сделал назначение.

«Нецелесообразное и неправильное употребление антибиотиков может не только повредить человеку, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате чего бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам. Так, уже совсем скоро инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными», - добавили в ведомстве.

Для того, чтобы получить электронный рецепт необходимо:

1) Обратиться на прием к врачу. Заметим, что это может быть врач как первичной медицинской помощи, так и специалист. Декларация для этого не требуется.

2) После осмотра врач при необходимости выпишет е-рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, содержащую всю информацию о назначении.

3) Если заведение не работает с ЕСОЗ – врач выпишет пациенту бумажный рецепт.

4) Пациент может приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.

Отпуск антибиотиков по рецепту в аптеках будет производиться только в тех регионах страны, где нет ограничений в доступе к медицинским услугам и лекарственным средствам. То есть на временно оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся боевые действия, аптеки на время действия военного положения будут отпускать антибиотики без рецепта.

Еще одно исключение распространяется на закупки антибиотиков волонтерскими и благотворительными организациями.

«По запросу воинской части, подразделения или определенного медицинского учреждения волонтеры по-прежнему могут закупать антибиотики у дистрибьюторов без рецепта», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее в Минздраве сообщили об обнаружении в Украине новой разновидности «Омикрона».