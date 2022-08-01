Кубраков рассказал, когда груз сможет поступать в украинские порты, относительно Николаева идут консультации

Вскоре в трех украинских портах начнется движение грузов на вход и на выход. Идут консультации о запуске порта в Николаеве.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире информационного телемарафона.

– Два порта – «Одесса» и «Черноморск» готовы. На этой неделе мы будем как отправлять с них суда, так и ожидаем на вход. К концу недели мы надеемся, что порт «Южный» будет тоже готов - с конца недели – в начале следующей начнут и отправляться, и поступать судна, - сказал он.

По словам Кубракова, если эта инициатива будет работать, то вскоре правительство перейдет к консультациям по возобновлению работы порта в Николаеве.

– Учитывая, что там активные боевые действия, то в первый этап мы не включали его (порт в Николаеве – ред.), но мы ничего не забываем и над этим также будем работать. Мы очень хотим это сделать, - пояснил он.

Министр отметил, если морские порты заработают, судоходство будет безопасным и будет выполнен минимальный план – вывезено трех миллионов тонн аграрной продукции , а это принесет один миллиард долларов США месяц.

Кубраков считает, что Украина могла бы обеспечивать до 5-6 миллионов тонн экспорта аграрной продукции ежемесячно.

Как известно, в понедельник, 1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину из Одесского порта отплыло судно, загруженное украинским зерном. Судно с продовольствием должно прибыть в Турцию 3 августа.