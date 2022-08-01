В Украину доставили РСЗО MARS II из Германии

В Украину прибыла немецкая реактивная система залпового огня MARS II.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.
«В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand — РСЗО MARS II из Германии», - написал министр в своем Twitter.
Отмечается, это MARS II - аналог американских M270, но адаптированы под нужды германской армии.
«Спасибо Германии и лично моему коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам», - добавил Резников.
Напомним, что ранее Резников заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Италии.