С сегодняшнего дня николаевцы смогут оформить паспорта в отдельной очереди в Одессе

С понедельника, 1 августа, для жителей Николаева начат прием документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в Центре предоставления административных услуг Одесского городского совета.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Отмечается, что первые заявители уже воспользовались вышеуказанными административными услугами в подразделении ЦНАП по адресу проспект Добровольского, 106.

Жители Николаева смогут записаться в очередь ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 14 часов по телефону (0512) 30-01-12 или по адресу город Николаев, проспект Богоявленский, 1.

Напомним, как СБУ задержала экс-налоговика, продававшего украинские паспорта вражеским агентам и диверсантам.