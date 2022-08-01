В Украине запустили портал розыска несовершеннолетних «Дети войны»

В Украине заработал государственный портал по розыску детей – информационная платформа «Дети войны».

Об этом сообщают в Офисе Президента.

Информационная платформа «Дети войны» будет помогать правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны.

— Это место, где вы можете сообщить о пропавшем ребенке, о преступлениях против детей, если вы нашли ребенка, если вам известно о факте депортации, о принудительном изменении гражданства, об усыновлении, – отметила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

По состоянию на 1 августа, 693 ребенка в результате полномасштабного российского вторжения в Украину были ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и по меньшей мере 5 754 были принудительно перемещены и депортированы.

Портал выполняет две основные функции:

- Информирование («Дети войны» – единственная платформа, предоставляющая актуальные и сводные данные о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины, погибли, получили ранения, пропали без вести или были депортированы, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Правоохранительные органы и Национальное информационное бюро ежедневно обновляют количественные показатели).

- Помощь в розыске детей (платформа позволяет связаться с правоохранительными органами, в частности, Национальной полицией, Офисом Генерального прокурора, а также Национальным информационным бюро).

Напомним, оккупанты незаконно вывезли в рф две тысячи украинских детей-сирот.