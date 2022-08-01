Только 1% украинцев считают, что Украина и россия должны быть одним государством

Абсолютное большинство украинцев – 79% – считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями.

Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Только 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также всего 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.

По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) с 44% до 79% возросла доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. С 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за «дружественные» отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля выступающих за объединение в одно государство. В частности, если на Юге и Востоке еще в феврале большинство выступали за «дружеские» отношения, то сейчас подавляющее большинство считают, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

Опрос проводился методом телефонных интервью, опрошено 2 тысячи респондентов из всех областей Украины.