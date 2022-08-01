Байден готов к переговорам с рф – их темой станет ядерное оружие

Президент США Джо Байден объявил о готовности обсуждать с россией новую систему по контролю над ядерным оружием.

Соответствующее заявление Байден сделал накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, передает Белый дом.

Байден намерен обсудить с россией новую стратегию для замены СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году.

«Для переговоров нужен добросовестный партнер, который готов действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия россии в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка», - говорится в заявлении.

Байден призвал россию в ответ продемонстрировать свое желание возобновить работу. Президент также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай.

Кроме того, Байден сообщил, что США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Известно, что США и россия заключили договор сроком на 10 лет по сокращению каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500. По условиям договора, количество межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев сторон не должна превышать 700 единиц.

Напомним, что ранее Иран запустил новые технологии, позволяющие разработать ядерное оружие.