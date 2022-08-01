Зеленский в телефоном разговоре с Макроном обсудили экспорт зерна, поставку оружия и теракт в Еленовке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры продолжались полтора часа.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Президент Украины проинформировал лидера Франции о ходе противодействия российской агрессии и ситуации на поле боя.

«Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение россией украинских военнопленных в Еленовке – этому свидетельство», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил Францию ​​за решительное осуждение этого преступления против человечности и готовность содействовать привлечению виновных к ответственности.

Лидеры государств обсудили сотрудничество по безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь.

«Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасности помощи как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении», - уточнили в ведомстве.

Также отдельно обсуждался важный вопрос макрофинансовой поддержки Украины и весомая роль Франции в этом процессе.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон затронули проблематику военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.

«Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция», – подчеркнул Президент Украины.

Значительное внимание уделили участию Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, присоединению к реализации Fast Recovery Plan. Владимир Зеленский отметил важность готовности Франции принять участие в восстановлении отдельного региона Украины.

Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Собеседники поздравили инициативу по перевозке украинского зерна и отметили необходимость ее неукоснительной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна другими логистическими путями.

В свою очередь, Президент Франции подробно рассказал об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны россии.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Эммануэля Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Напомним, что в июне Макрон посетил разрушенный Ирпень и заверил, что «Франция рядом с украинцами без двусмысленности».