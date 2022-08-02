На городские маршруты Николаева вышли 13 восстановленных после обстрелов троллейбусов

Во вторник, 2 августа, 13 восстановленных после обстрелов троллейбусов вышли на городские маршруты.

Об этом сообщил мэр города Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, работники предприятия «Николаевэлектротранс», как и обещали, оперативно их отремонтировали.

«Напомню, это наши новенькие троллейбусы, попавшие под обстрел 14 июля. Тогда было повреждено 18 единиц транспорта, из них 16 - новые троллейбусы «Днепр». В настоящее время предприятие отремонтировало 13 новых троллейбусов, еще три единицы имеют повреждения электроники, на их ремонт нужно больше времени», – написал он.

Так выглядели троллейбусы после обстрела города оккупантами.



