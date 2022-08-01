СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву

Контрразведка СБУ задержала местного жителя, который корректировал и наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева

Об этом сообщает СБУ.

Николаевец собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения указанных данных.

Корректировщику сообщено о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

СБУ продолжает контрразведывательные меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, как в Николаеве задержали корректировщика оккупантов – он наводил удары на учебные заведения.