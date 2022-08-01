Украина получает от Германии такое оружие, которого нет даже у Бундесвера, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия направляет в Украину современное оружие, которого нет даже на вооружении у Бундесвера.

Об этом Шольца рассказал в интервью Globe and Mail.

«Начиная с первых дней после того, как россия напала на Украину, мы доставили оружие и боеприпасы в Украину. Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные системы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальную помощь», – говорит Шольц.

Канслер отметил, что Германия перешла к поставкам более сложных и дорогостоящих систем.

«Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их были сделаны очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвере», - заявил Шольц.

По его словам, Германия также обеспечивает обучение украинским экипажам.

«Пока мы говорим, украинцев учат новому и более сложному оборудованию в нескольких местах Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине до тех пор, пока это будет нужно», - подытожил Шольц.

Напомним, что ранее Депутат Бундестага потребовала от Шольца подробно рассказать о помощи Украине.