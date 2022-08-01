Началась обязательная эвакуация жителей Донбасса

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация людей, проживающих на свободной части Донецкой области.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Первый эвакуационный поезд с жителями Донецкой области прибыл утром в Кропивницкий. Среди пассажиров: женщины, дети, старики, много маломобильных. Людей встретили и помогли с расселением.

«Благодарю местные службы, международные организации и волонтеры. Примерная работа! Лично спасибо руководителю области Андрею Райковичу и его команде», - добавила Верещук.

Известно, что эвакуация связанна с активными боевыми действиями, в результате которых невозможно обеспечить поставками электричества, воды и газа, а значит и отоплением.

Напомним, что ранее Верещук прогнозировала новую волну переселенцев.