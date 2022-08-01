Следующие месяцы будут решающими в войне с россией, – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев окажутся решающими в войне с россией.

Об этом Ермак рассказал в интервью японскому медиа NHK.

По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.

«В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета», - подчеркнул Ермак.

Напомним, что ранее Подоляк прокомментировал планы оккупантов на новый «герб Харьковской области».