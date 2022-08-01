«Николаевоблтеплоэнерго» уже проверило 40% теплосчетчиков, подготовка к отопительному сезону продолжается

«Николаевоблтеплоэнерго» приступило к работе с очередной метрологической поверки коммерческих приборов учета тепловой энергии, ведь их исправность – залог прозрачных начислений за тепло. Поверено почти 40% теплосчетчиков от общего количества тех, где закончился межповерочный интервал и которые приняты на абонентский учет предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

В ОКП отметили, что продолжают ответственно выполнять свои договорные обязательства перед потребителями, несмотря на начатую россией полномасштабную войну и постоянные террористические обстрелы Николаева.

«Мы продолжаем подготовку к отопительному сезону 2022-2023 гг., выполняя работы по обслуживанию и ремонту тепловых сетей, тепловых счетчиков и другого оборудования. И каждая оплата абонентов чрезвычайно важна для работы предприятия, ведь финансы необходимы для расчетов за энергоносители, закупку необходимых материалов и оборудования, восстановление тепловых сетей и т.д. Мы благодарны николаевцам за расчеты с предприятием в этот нелегкий период, и призываем и дальше по возможности платить за полученные услуги», – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

В «Николаевоблтеплоэнерго» также отмечают, что с ноября 2021 года потребителям начисляется плата за абонентское обслуживание по индивидуальным договорам на поставку тепловой энергии. Средства от которой, в том числе, направляются на ремонт, очередную метрологическую поверку или замену коммерческих узлов учета тепловой энергии на современные и высшего класса, в случае если те не прошли поверку/ вышли из строя/ истек срок их эксплуатации.