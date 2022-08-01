Первое судно с украинским зерном успешно прошло «коридор» – вечером его ожидают в Стамбуле

Первое украинское судно с зерном, вышедшее из Одесского порта после его разблокировки, сегодня вечером ожидается в Стамбуле.

Об этом сообщил представитель Турции в Объединенном координационном центре генерал Озджан Алтунбулак, пишет Reuters.

В Стамбуле корабль Razoni проинспектирует турецкая сторона. Судно перевозит 26 527 тонн украинской кукурузы и направляется в Ливан.

Анонимный турецкий чиновник сообщил агентству, что каждый день, как ожидается, по меньшей мере одно судно с зерном будет выходить из портов Украины.

- Если ничего не пойдет ошибочно, то экспорт в течение определенного времени будет производиться по одному кораблю в день, – заявил собеседник.

Напомним, в понедельник, 1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину из Одесского порта отбыло судно, загруженное украинским зерном.