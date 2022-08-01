Приложение «Тревога» будет предупреждать о химической и радиационной опасности

В приложении «Тревога», которым пользуется около 11 миллионов человек, теперь доступно новое обновление: украинцев будут предупреждать о химической угрозе и радиационной опасности.

Об этом сообщает Минцифра.

Пользователи приложения будут получать уведомление о начале и завершении 5 типов тревог:

- воздушная тревога

- артиллерийский обстрел

- уличные бои

- химическая угроза

– радиационная опасность.

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы.

Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android и Huawei.

«Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее ІТ-армия за две недели заблокировала более 750 онлайн-ресурсов МИД россии.