Приложение «Тревога» будет предупреждать о химической и радиационной опасности

В приложении «Тревога», которым пользуется около 11 миллионов человек, теперь доступно новое обновление: украинцев будут предупреждать о химической угрозе и радиационной опасности.
Об этом сообщает Минцифра.
Пользователи приложения будут получать уведомление о начале и завершении 5 типов тревог:
- воздушная тревога
- артиллерийский обстрел
- уличные бои
- химическая угроза
– радиационная опасность.
Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы.
Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.
Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android и Huawei.
«Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», - добавили в сообщении.
Напомним, что ранее ІТ-армия за две недели заблокировала более 750 онлайн-ресурсов МИД россии.