Российский суд признал «Азов» «террористической организацией»

Украинский добровольческий батальон «Азов» был признан Верховным судом россии как «террористическая организация». Теперь его деятельность на территории рф запрещена.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА Новости».

«Верховный суд признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее на территории России. Решение подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее командир полка «Азов» пообещал месть за Еленовку – он говорит, что путин будет казнен.