Жительница Николаевщины просит помочь спасти своего 6-летнего сына с тяжелым заболеванием: «Времени совсем мало, мы должны успеть»

Жительница Вознесенска Невеселая Анна просит о помощи в закрытии сбора для реабилитации для своего сына Ильи, у которого четыре года назад случился анафилактический шок.

Об этом мама ребенка написала в своем Facebook.

Мама Ильи отметила, что в Украине ребенку мало, где могут помочь, однако клиника в Модричах, Львовской области, согласилась принять ребенка.

«Без реабилитации меньше функций удастся восстановить. И все наши усилия сойдут на 0»,- сказано в сообщении.

Для реабилитации требуется 175 тысяч гривен - чуть больше 78 тысяч из них уже собрали. На своей личной странице в Facebook Анна регулярно отчитывается о зачисленных и потраченных средствах.

«Все, о чем мы просим – это сделать посильный для Львенка вклад в закрытие сбора. Пусть это будет несколько гривен, репост или отметка – любая помощь сейчас очень важна. Очень просим вас, не оставляйте Ильюшку. Времени совсем мало, мы должны успеть! У меня есть только вера и надежда», - написала она.

Банковский счет: 5168 7427 3313 3643 Невеселая Анна (мама Ильи).

РayРal: nevesela0705@gmail.com

Сбор необходимо закрыть до 16 августа.