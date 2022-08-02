Жительница Николаевщины просит помочь спасти своего 6-летнего сына с тяжелым заболеванием: «Времени совсем мало, мы должны успеть»

Жительница Вознесенска Невеселая Анна просит о помощи в закрытии сбора для реабилитации для своего сына Ильи, у которого четыре года назад случился анафилактический шок.
Об этом мама ребенка написала в своем Facebook.
Мама Ильи отметила, что в Украине ребенку мало, где могут помочь, однако клиника в Модричах, Львовской области, согласилась принять ребенка.
«Без реабилитации меньше функций удастся восстановить. И все наши усилия сойдут на 0»,- сказано в сообщении.
Для реабилитации требуется 175 тысяч гривен - чуть больше 78 тысяч из них уже собрали. На своей личной странице в Facebook Анна регулярно отчитывается о зачисленных и потраченных средствах.
«Все, о чем мы просим – это сделать посильный для Львенка вклад в закрытие сбора. Пусть это будет несколько гривен, репост или отметка – любая помощь сейчас очень важна. Очень просим вас, не оставляйте Ильюшку. Времени совсем мало, мы должны успеть! У меня есть только вера и надежда», - написала она.
Банковский счет: 5168 7427 3313 3643 Невеселая Анна (мама Ильи).
РayРal: nevesela0705@gmail.com
Сбор необходимо закрыть до 16 августа.
«Я обнимаю своего сынишку чувствую, как весь наш мир разрывается на части. Это еще одна волна отчаяния, когда так жить и бороться с трудом, когда теряешь ту спасительную точку в конце тоннеля, когда больше нет сил. Мы снова верим, что справимся, что мы сможем закрыть сбор, что наши мольбы о помощи будут услышаны. Разве можно сдаться, разве можно опустить руки, когда Львенок так отчаянно бьется и верит в то, что я его спасу», - написала Анна.