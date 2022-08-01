«Фосфор полетел»: оккупант рассказал, что армия рф использует оружие, запрещенное Женевской конвенцией

Взрыв фосфорной бомбы. Оккупант в телефоном разговоре рассказывает отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из «Градов».

Об этом сообщает ГУР.

- О, фосфор полетел.

- Далеко?

- Не знаю, короче будет. Да просто комбат психанул и решил уродов залить конкретно.

- Так вы их фосфором бьете что-ли?

- Да.

Отец напомнил, что это запрещено Женевской конвенцией, однако оккупант в очередной раз подтвердил, что российская армия не придерживается законов и обычаев ведения войны.

- Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе, - сказал он.

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате СБУ также содержаться доказательства того, что оккупанты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских.