«Фосфор полетел»: оккупант рассказал, что армия рф использует оружие, запрещенное Женевской конвенцией

Оккупант в телефоном разговоре рассказывает отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из «Градов».
Об этом сообщает ГУР.
- О, фосфор полетел.
- Далеко?
- Не знаю, короче будет. Да просто комбат психанул и решил уродов залить конкретно.
- Так вы их фосфором бьете что-ли?
- Да.
Отец напомнил, что это запрещено Женевской конвенцией, однако оккупант в очередной раз подтвердил, что российская армия не придерживается законов и обычаев ведения войны.
- Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе, - сказал он.
Напомним, что в ранее опубликованном перехвате СБУ также содержаться доказательства того, что оккупанты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских.