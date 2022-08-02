Оснований доверять опубликованным рф спискам погибших и раненых в Еленовке нет, - ГУР

В украинской разведке утверждают, что оснований считать подлинными опубликованные россиянами списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Украины.

«Координационный штаб по обращению с военнопленными сразу обратился в россию относительно предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы, мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в Интернете», – сообщил журналистам представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Он также пояснил, что в ходе проверки в указанных списках есть фамилии тех украинских воинов, которые были ранены до событий в Оленовке, и относительно которых были договоренности об обмене в ближайшее время. Они на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке промышленной зоны.

«Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили», - подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что ранее в рф заявили о готовности отдать тела убитых в Еленовке военнопленных, но только после «расследования».