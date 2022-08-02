Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, отметив, что для этого нужно внести изменения в Конституцию, что невозможно сделать во время действия военного положения.

Ответ опубликован на сайте Офиса Президента.

«Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотделимой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемыми и незыблемыми (статья 21 Конституции Украины). Семейным кодексом Украины определено, что семья является первичным и основным центром общества. Семью составляют лица, проживающие совместно, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции Украины)», - говорится в ответе.

Вместе с тем он добавил, что Кабмин уже проработал варианты легализации зарегистрированного гражданского партнерства.