В деле о ботоферме фигурируют нардеп «ЕС» Герасимов и эксперт Майстренко, – «Бабель»

Фигурантом дела о ботоферме, о которой во вторник сообщила СБУ, является россиянин Виктор Майстренко, который переехал в Украину в 2014 году и участвует в телевизионных эфирах как политический эксперт.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на нескольких источников в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, Майстренко сообщал, что 28 июля Служба безопасности Украины проводила у него обыск в рамках производства, касающегося ботоферм.

«Забрали телефоны, сим-карты. Думаю, что напишут модную новость о какой-то арестованной ботоферме. Они часто так поступают», — прокомментировал он.

Журналисты пишут, что исходя из заявления спикера СБУ Артема Дехтяренко, человек, позиционирующийся как политический эксперт, организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на «связи» с нынешним народным депутатом, который входит в близкое окружение бывшего руководства Украины. Дехтяренко не уточнял никаких фамилий. Но по источникам «Бабеля», речь идет именно о Майстренко.

В комментарии Бабелю Майстренко опровергает свою причастность к ботоферме, а также опровергает причастность к работе любой политической силы.

«Когда началась активная фаза войны, я выступил, что участвую в кибервойне. Это не было секретом. Мы занимались поиском российских пропагандистов, которые выступают против Украины и проводили по ним работу — приходили к ним в личные сообщения и говорили, что выступать против Украины плохо», — рассказал Майстренко. По его словам, у СБУ были в курсе, чем он занимался.

На вопрос о том, общался ли он с народными депутатами, он сказал, что такое общение было только во время телеэфиров.

«Связь я ни с кем не поддерживаю, я не являюсь членом ни одной партии», — сказал Майстренко.

По информации «Бабеля» в правоохранительных органах, депутатом, о котором идет речь, является сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов. Майстренко знаком с Герасимовым с 2014 года, но заявляет, что общается с ним редко.

«Он помогал мне во время моего переезда, когда я эмигрировал — Россия меня выгнала, когда я занимался обменом военнопленных в 2014 году. У нас не было с ним близких контактов. После этого по телефону я слышал его раз в два-три года», — говорит Майстренко.

На уточняющий вопрос, общался ли он с Герасимовым о своем участии в так называемой кибервойне, он ответил, что не обсуждал это.

Также представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщал, что фигурант дела «неоднократно обнародовал пропаганду от своего имени, лично выступая на медиаресурсах, подконтрольных его кураторам».

Издание пишет, что в течение 2020—2021 года Майстренко выступал как политический эксперт на принадлежащем Порошенко телеканалу «Прямой». При этом Майстренко настаивает, что не имеет отношения к партиям.

"Есть только мои взгляды, о которых и пишу в Facebook, и говорю", - объясняет он.

В свою очередь, Герасимов заявил «Бабелю», что «никогда не руководил и не руководит ботофермами», и назвал заявление СБУ «полной ложью и ахинеей».

«Европейская солидарность» не нуждалась, не нуждается и не будет нуждаться в ботах, потому что нас поддерживают миллионы настоящих патриотов по всей стране. Это реальные люди, а не боты-программы, у них есть взгляды и не боятся их высказывать», ― отметил Герасимов в комментарии.

Он также подверг критике СБУ за это расследование.