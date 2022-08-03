TikTok хочет создать собственную музыкальную платформу

Компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, подала заявку в Бюро патентов и торговых марок США на регистрацию TikTok Music.

Об этом пишет Bussines Insider.

«Обычно компании такого размера, как TikTok или ByteDance, собираются подавать заявки на торговую марку только для товаров, которые они серьезно рассматривают», — сказал журналистам адвокат Gerben Law Firm Джош Гербен, специализирующийся на торговых марках.

ByteDance уже запустила на рынках Индии, Бразилии и Индонезии программу для стриминга под названием Resso. В TikTok добавили кнопку, которая вела на Resso, где пользователи могли услышать песню из TikTok полностью.

TikTok Music может стать следующим шагом – с помощью новой платформы ByteDance может превратить свою существующую базу пользователей TikTok в платных подписчиков музыки.