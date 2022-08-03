Спустя 110 дней после уничтожения крейсера «Москва» отец погибшего матроса-срочника получил свидетельство о смерти сына

Отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере «Москва» и объявленного пропавшим без вести, получил свидетельство о смерти сына спустя 110 дней после его смерти.

Об этом со ссылкой на страницу Дмитрий Шкребец во «ВКонтакте» пишет Meduza.

В документе, копию которого мужчина выложил в соцсетях, сказано, что его сын умер 13 апреля.

«Вчера в Севастополе, в Доме Офицеров, на 110-й день после гибели моего сына (13.04.2022) я получил свидетельство о его смерти. Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный Генеральным штабом участником боевых действий в составе экипажа крейсера «Москва» - погиб. Теперь и документально...», - написал Шкребец.

К своему сообщению он прикрепил видео сюжетов российских телеканалов, которые утверждают, что срочников к спецоперации не привлекали, а крейсер затонул по причине пожара, а не был ликвидирован ВСУ за нарушение границ территориальных вод Украины.

В комментариях пользователи пишут, что погибшими признали только 16 членов экипажа. Один из пользователей уточняет, почему не указана причина смерти Егора Шкребца. На это отец погибшего матроса отвечает, что причина смерти указана в решении суда, которое стало основанием для выдачи свидетельства о смерти. Суд указал «официальную» версию кораблекрушения. Как известно, в рф говорят, что крейсер затонул из-за пожара и утверждают, что почти весь экипаж был спасен.

Также Шкребец опубликовал скрины переписки с командованием погибшего сына. Примечательно, что командование утверждая, что корабль держится на плаву, пишет, что шансов на спасение в холодной воде нет.

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.