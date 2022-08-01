ВСУ не потеряли ни одного HIMARS и показали, что умеют эффективно использовать эти РСЗО

Украинские военные очень быстро овладели реактивными системами залпового огня HIMARS и показали эффективность их использования на поле боя с россиянами.

Об этом в интервьюTablet заявил командующий войсками ОК «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.

– У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это показывает, как хорошо мы быстро научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, как эффективно мы используем эти системы. Потому что каждый снаряд попадает в цель. Каждый снаряд разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем снаряды, - сказал он.

Ковальчук добавил, что каждый выпущенный снаряд из HIMARS уничтожает российскую технику или боеприпасы, что многократно превышает его стоимость.

Командующий войсками ОК «Юг» подчеркнул, что сейчас Украине больше всего нужно тяжелое вооружение.

- У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это будет необходимо. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, так это больше тяжелого вооружения, – отметил он.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео работы РСЗО HIMARS по врагу.