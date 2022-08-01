Грузинский художник изобразил встречу Залужного с путиным

Грузинский художник Нугзар Метревели, создающий иллюстрации о войне и политических деятелях, изобразил новую работу.

Он опубликовал ее в Facebook .

На фото изображен главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, стоящий у президента россии владимира путина, который лежит под одеялом. Свою фуражку генерал положил на торшер, рядом с которым лежит пистолет.

Также Залужный ехидно улыбается, а вот путин немного напуган.

Напомним, как из кадров разрушенных оккупантами домов создали портрет Зеленского.