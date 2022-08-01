«Николаевводоканал» получил насосное оборудование и автомобиль Volkswagen T5

КП «Николаевводоканал» получило насосное оборудование компании Grundfos и аксессуары к нему. Вскоре два насоса используются для бесперебойной работы скважин и один установят на насосной станции канализации.

Об этом сообщает николаевский городской совет.

Инициативу работников «Grundfos» по технической помощи коммунальным предприятиям Украины активно поддержали представители Посольства Дании в Украине, а вот профинансировали срочные нужды МКП «Николаевводоканал» Федерация промышленников Дании (Confederation of Danish Industry).

Также благодаря представителям немецкого благотворительного фонда Water for Ukraine и коллег из Львовводоканал автопарк предприятия пополнился Volkswagen T5.