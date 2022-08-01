Николаевский морпех «Викинг» рассказал, как в Африке в составе Французского легиона ликвидировал российского снайпера

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского с позывным «Викинг» рассказал, как после начала полномасштабного вторжения российской федерации, будучи бойцом Французского Иностранного легиона, вернулся в Украину.

Видео рассказа морпеха опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Морпех на псевдо «Викинг» до полномасштабного вторжения рашистских войск служил во Французском Иностранном легионе и уже отправлял на концерт кобзона российских военных наемников. Как узнал, что асвабадители уничтожают мирное население и города, немедленно прибыл в Украину защищать свою семью, дом и родную землю. Смотрите историю отважного морского пехотинца, который в настоящее время в составе подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского защищает свою страну от оккупантской орды на Южном направлении», - говорится в сообщении.

На видео воин рассказывает, что еще в Африке, где он выполнял задачи Иностранного легиона, ему пришлось сталкиваться с российскими наемниками, в том числе со снайпером. В результате нескольких месяцев противостояния украинский воин все же ликвидировал россиянина, который воевал на стороне африканских бандитов.

«Викинг» уверен, что Украина победит россию, но для этого нужно больше оружия и техники.