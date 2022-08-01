В Стамбуле члены Совместного координационного центра проводят инспекцию первого судна с украинским зерном

Представители Украины, Турции, ООН и россии, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле, прибыли в среду утром, 3 августа, в порт Румелифенеры близ Стамбула с целью инспекции сухогруза Razoni - первого судна, проследовавшего по «зерновому коридору» из портов Одессы.

Об этом сообщает Anadolu.

Судно под флагом Сьерра-Леоне с грузом 27 тысяч тонн кукурузы бросило якорь в Стамбульском проливе (Босфор) вечером (в 21.00 по местному времени) 2 августа.

Сотрудники Совместного центра направились к судну на двух катерах Mileva и Gözcü-1. После инспекции сухогруз продолжит путь в порт назначения - Триполи на севере Ливана.

Напомним, в понедельник, 1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину из Одесского порта отбыло судно, загруженное украинским зерном.