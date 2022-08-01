Прощание с николаевским аграрием Вадатурским и его женой, погибшими от российской ракеты, состоится 5 августа в Киеве

Церемония прощания с Героем Украины, генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН» Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой состоится в пятницу, 5 августа.



Об этом сообщается на странице «Нибулона» в Facebook.

Церемония пройдет в Киеве.

«Из-за повышенного уровня угроз на Юге Украины прощание будет проходить в Киеве во Владимирском кафедральном соборе с 13.30 до 16.00 (бульвар Тараса Шевченко, 20)», - говорится в сообщении.

Как известно, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате попадания российской ракеты 31 июля.

Напомним, что в Офисе Президента Украины считают, что российские оккупанты специально выстрелили ракетой по дому николаевского бизнесмена Алексея Вадатурского.

Офис Генпрокурора расследует гибель Вадатурского и считает, что россияне могли целенаправленно убить бизнесмена.

Однако глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что Вадатурский мог погибнуть случай, ведь ракета, влетевшая в его дом, не очень точная.