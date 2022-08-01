На Николаевщине только 9% школ начнут обучение в обычной очной форме

В Николаевской области учебный год в общеобразовательных учебных заведениях начнется 1 сентября. Вузы вправе изменять этот порядок и начинать 15 августа или 15 сентября.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора департамента образования, науки и молодежи Николаевской областной военной администрации Аллу Велиховскую.

Учитывая ситуацию в населенных пунктах области и наличие сооружений гражданской защиты, начать учебный год в очном режиме планируют 40 заведений, что составляет 9% от общего количества. Другие заведения планируют обучать детей дистанционно или по смешанной форме. По словам Аллы Велиховской, для жителей оккупированной территории доступна форма семейного, индивидуального обучения или экстернат.

- Может быть и индивидуальное образование (семейное) или экстернат: ребенок учится дома с родителями, а затем сдает, так сказать, экзамен и учится дальше со сверстниками. Для тех, кто имеет возможность эвакуироваться, будут предоставлены все условия для того, чтобы ребенок был зачислен в учебное заведение и обучался в соответствии с формой, которая будет избрана заведением, - сказала Велиховская.

В Николаевской области 23 заведения общего среднего образования расположены на временно оккупированных территориях, это 5% от общего количества. В зоне ведения боевых действий находится 201 заведение, что составляет 45%.

– Мы понимаем, какой это большой процент. Однако приняты все меры, чтобы дети имели возможность получать обучение по украинским программам. Николаевская область получила 581 компьютер, планшет, которые были предоставлены эвакуируемым учителям и благодаря этому организовывали учебный процесс. Сейчас ждем второй очереди, можем получить 1581 компьютер, который также поможет в учебном процессе, – рассказала Алла Велиховская.

По состоянию на 3 августа о единой форме обучения в области речь не идет. В первую очередь родители должны выбрать форму обучения, принимая во внимание безопасность ребенка.

За время полномасштабного вторжения России в Украину 27 тысяч 915 учащихся (24%) и 958 (9%) педработников уехали за границу.