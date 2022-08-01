Играл черта на сцене и оказался им в жизни. Глава концерт-холла «Юность» сбежал в оккупированный Крым и работает на «Русский дом»

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03.08.2022 20:02

https://niklife.com.ua/ru/politics/74586

    Фотофакт