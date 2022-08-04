Зеленский наградил 167 украинских военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 167 военнослужащих, из них 32 – посмертно.

Об этом свидетельствует указ №551/2022, обнародованный на официальном сайте главы Украинского государства.

Отмечается, что военные удостоены госнаград за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Среди наград, в частности, орден Богдана Хмельницкого І степени, орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орден «За мужество» І степени, орден «За мужество» ІІ степени, орден «За мужество» ІІІ степени, орден Даниила Галицкого , медаль «За военную службу Украины», медаль «За безупречную службу» ІІІ степени, медаль «Защитнику Отечества», медаль «За спасенную жизнь».

Напомним, ранее президент Зеленский наградил «Крестом боевых заслуг» генерала Гнатова, командующего обороной Николаевщины.