В ООН насчитали уже более 10 миллионов украинских беженцев

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу, составило 10 350 489 человек.

Такие данные приводит Агентство ООН по делам беженцев.

Более 5 млн человек отправились в Польшу, около миллиона - в Венгрию, столько же в Румынию и Германию. Также около двух млн человек оказались в россии, более 1 млн – в Венгрию, около 964 тыс. – в Румынию. В Словакию выехало 471 тыс. украинских беженцев, в Молдову – 557 тыс. человек.

«Это один из самых больших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый», - говорится в последнем докладе Агентства по делам беженцев.

Всего с конца февраля свои дома покинули более 10,3 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов в Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,2 млн. рублей.