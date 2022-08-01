Оккупанты пытаются установить защиту от точных ударов HIMARS, - британская разведка

Ракетные и артиллерийские подразделения Украины продолжают наносить удары по российским военным опорным пунктам, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов. Российская армия пытается защититься.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, удары наверняка повлияют на снабжение российских военных и окажут давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным британской разведки, российские силы почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины.

Радарные отражатели используются, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

«Это подчеркивает угрозу, которую россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем», - говорится в сообщении.

Напомним, российская сторона уже неоднократно заявляла об уничтожении систем HIMARS в Украине, но Пентагон опровергает эту информацию.